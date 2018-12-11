Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM BÜROSU ANKARA



MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin vaatlerinin arkasında olduğunu belirterek, “MHP’nin sözü senettir. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi ve takipçisiyiz. Cumhur İttifakını baltalamak, boş hevestir” dedi. CHP Grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Bu bütçenin demokratik bir ortamda hazırlanmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, “1 Ocak 2019’dan itibaren CHP’li belediyelerde ve CHP’nin kazanacağı belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak” dedi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Hukuku ve adaleti tekrar tesis etmezseniz ekonomideki büyüme hayal olur” diye konuştu.

Eleştirilere AK Parti adına cevap Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’dan geldi. Elvan, şunları kaydetti: “Hiçbir kesimi enflasyona karşı ezdirmedik. Kısa vadeli borcumuz 2013 yılındaki borcumuzdan daha düşüktür. Vatandaşımızın konforunu artırıyoruz, ondan rahatsızsınızdır. Şehir hastanelerinin neyinden rahatsızsınız? İstanbul Havalimanı’nı yapıyoruz, cebimizden bir kuruş para çıkmıyor. Her yıl devletin kasasına 1 milyar Avro girecek. Tabi bunları sizin anlamanız güç.” Görüşmeler sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, “Meral Akşener’i ‘Türk milleti’ söyleminden, ‘HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir’ noktasına getiren nedir?” sözlerine İYİ Parti’li Yasin Öztürk küfürle karşılık verdi.AK Parti sıralarından tepki geldi, bazı vekiller İYİ Parti sıralarına doğru yürüdü. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce, TBMM Başkanı Binali Yıldırım oturuma ara verdi. Daha sonra yeniden açılan oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu.