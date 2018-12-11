Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Eylül’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan 10 zanlıyı yeniden örgüt toplantısı yaparken Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir bağ evinde yakaladı. Türkiye genelinde, tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan sonra pişmanlık göstermeyerek toplantılara devam eden şahıslara yönelik yapılan ilk operasyon oldu. Operasyonda, İhraç öğretmen F.S.E. 2 ay 25 gün, Memur E. M.B. 2 ay 17 gün, belediye çalışanı Ö.F. 10 ay 18 gün, iş adamı M.Z. G., 10 ay 20 gün, esnaf M.G. 2 ay 24 gün, işçi M.S. 4 ay 16 gün, öğretmen A.K. 8 ay 18 gün, iş adamı M.A. 3 ay 23 gün, öğretmen Ş.M. 4 ay 15 gün ve öğretmen M.Ö. 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklandıktan sonra mahkemece tahliye olanlar yakalandı. Konuyla ilgili çok yönlü devam eden çalışmada daha önce yakalan 10 kişi ile irtibatı tespit edilen ve daha öncede birlikte toplantılara katılan 2 kişi daha yakalandı. İhraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B.’nin de yakalanması ile gözaltına alınan şahısların sayısı 12 ye çıktı. Gözaltına alınan 12 şüpheli de Emniyet’teki sorgusunun ardından Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler doktor raporunun ardından Adliye’ye sevk edildi. 12 şüpheliden A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. tutuklanırken, şüpheliler E.M.B., A.V., M.Ö., T.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. ile tutuksuz sanıklar E.M.B., A.V., T.B. ve avukatları hazır bulundu. Önceki celse sanıl Ö.F.’ye ait bağ evinde keşif yapılması kararı veren mahkeme heyetinin olay yerinde evin konumu ve durumuna ilişkin keşif yaptığı, keşif mahalinde tanık beyanlarını aldığı ve bilirkişi raporu hazırlayıp dosyaya koyduğu öğrenildi. Savcılık ara mütalaasında henüz davanın karar aşamasında olmadığı, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle 8 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M.’nin haftada iki gün imza şartı ve konutu terk etmeme zorunluluğu şartıyla ev hapsi uygulanarak tahliyelerine, tutuksuz 4 sanığın adli kontrol şartının aynen devamına karar vererek duruşmayı 21 Şubat’a erteledi.

