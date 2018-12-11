Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir grubu takibe aldı.

Delillerin toplanmasının ardından Konya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda, 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden H.T'nin, bir hastanenin eczanesinde çalıştığı öğrenildi.

Baskın yapılan yerlerde narkotik dedektör köpeği "Ares" ile yapılan aramalarda, 75 gram esrar, 662 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve bir tabanca ele geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.