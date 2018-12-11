Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 15 Temmuz kahramanıydı...

Verdi İstanbul Çengelköy'deki karakolu basmaya giden FETÖ'cülerin karşısına çıktı. Ana cadde üzerindeki karakola ateş açan FETÖ'cülere aynı şekilde karşılık verildi.

FETÖ'cülere karşı verilen mücadele sonrası karakolu teslim etmeyen kahraman polisleri organize eden isim Altuğ Verdi'ydi.

RİZE'DE ŞEHİT EDİLDİ

Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru, iddiaya göre tayin ve çalışma saatlerini görüşmek üzere Altuğ Verdi'nin makam odasına gitti.

Çıkan tartışma sonucu saldırgan, önce Altuğ Verdi'ye ardından kendisini engellemek isteyen personel şube müdürü ve koruma polisine ateş açtı. Saldırgan binada görevli polislerce bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O FETÖ'CÜLERE MÜEBBET YAĞDI

Dün öğleden sonra görülen Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimine yönelik davada karar açıklandı: 26 sanık "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 8 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

14'ü polis olan toplam 16 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 57'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Rize'de bir polis memuru tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz kahramanı olduğu öğrenildi. Verdi, İstanbul'u ele geçirmek için tanklar ve askeri araçlarla sokaklarda kan döken FETÖ'cülere karşı polisleri organize ederek Çengelköy Karakolu'nu kahramanca savunmuştu. FETÖ'cü hainlerin müebbet hapse çarptırıldığı günün ertesinde şehit edildi...