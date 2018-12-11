Rize İl Emniyet Müdürlüğündeki makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yarın saat 09.00’da Valilik önünde düzenlenecek. Törenin ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenazesi, uçakla Mersin’e uğurlanarak burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlenecek
11.12.2018 - 23:31 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize’de tören düzenlenecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Altuğ Verdi,Rize,cenaze töreni,
593005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593005.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER