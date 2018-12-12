Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında 1 Ocak 2019’dan itibaren CHP’li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücretin net 2 bin 200 liraya çıkarılacağını söyledi. CHP lideri, bol keseden vaatte bulundu. Ancak birçok CHP’li belediyenin başı, ödenmeyen personel maaşları sebebiyle dertte. Belediyeler sürekli eylemlerle gündeme geliyor.

Bu sıralar CHP’nin yönettiği İzmir’de büyük bir grev gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığı ile işletilen İZBAN’da çalışanların, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen yüzde 22’lik ücret zamlarını kabul etmeyerek iş bırakması İzmir’de trafiğin kilitlenmesine yol açtı. Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere “özel araçlarla trafiğe çıkmayın” diye ricada bulundu.

BİR MİLYAR BORÇ

İstanbul’daki 14 CHP’li belediyenin vergi borçlarının 1 milyarı geçtiği tespit edildi. En fazla borcu olan CHP’li belediyelerin başında Sarıyer Belediyesi geliyor. Bu belediyenin 235 milyon borcu bulunuyor. CHP’li İstanbul Avcılar Belediyesi de 6 milyon TL borcu sebebiyle icralık oldu. Geçtiğimiz aylarda Avcılar Belediyesi önünde toplanan işçiler “Belediye taşeron işçilere 2 yıldır ücretlerini ya düzensiz ödüyor ya da hiç ödemiyor. Fen İşleri işçilerine 3 aydır, Park ve Bahçeler işçilerine 4 aydır, özel güvenlik personeline 7 aydır, Sosyal Destek birimi işçilerine 8 aydır, Sosyal tesislerde-kültür kafelerde çalışan işçilerine 3 aydır en temel geçim kaynakları olan maaşları ödenmiyor” diye isyan etti.

BEŞİKTAŞ’TAN TEKİRDAĞ’A

Yolsuzluk sebebiyle belediye başkanın görevden alındığı Beşiktaş’ta da işçiler, maaşları ödenmediği gerekçesiyle iş durdurma kararı aldı, CHP yetkilileri işçileri işten atılmakla tehdit etti. Tekirdağ’ın Malkara Belediyesinin aylardır maaş alamayan 80 emekçi greve gitti. Şişli Belediyesinde maaşları ödenmeyen işçiler eylem yaptı. Bazı işçiler “Eve ekmek götüremiyoruz. Elektriğimiz, suyumuz kesildi. Perişanız. Ev sahibi görmesin diye mutfağın penceresinden kaçıyorum” sözleriyle yaşadıklarına dikkat çekti. Edirne’de temizlik işçileri, maaşlarımızı alamıyoruz diyerek süpürgeleri bıraktı. CHP’li belediyelerde yaşanan maaş krizleri “Kemal Kılıçdaroğlu boş kasayla şov yapıyor” yorumlarına sebep oldu.