Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Fehmi Demir

Rize Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Saraçoğlu, tayin talebi için Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Dün 15.00 sularında şehir merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğüne gelen polis memuru, silahını Özel Kalem Müdürlüğüne bırakıp Verdi’nin odasına girdi. Saraçoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bir bölüm kazandığını belirterek merkezde görevlendirme talep etti ancak olumsuz cevap aldı. Odadan çıkan trafik polisi, tabancasını özel kalemden teslim alıp koşarak tekrar odaya girdi. Burada art arda tetiğe basan Saraçoğlu, Verdi’yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı sol göğsü ve sırtından, koruma memuru Yiğit Can Köksal’ı da bacağından vurdu. Karşı ateşle yaralanan saldırgan, emniyetteki diğer meslektaşları tarafından etkisiz hâle getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Verdi, bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Şehit emniyet müdürünün eşi Leyla Verdi (ortada) acı haberi hastanede aldı.

YILDIRIM’IN KORUMASIYMIŞ

Emniyet Müdürünün şehadet haberi teşkilatı üzüntüye boğdu. Rize Valisi Kemal Çeber, saldırgan için “Ben ona ‘polis memuru’ diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Sessiz, kendi hâlinde bilinen birisi. Gözaltına alındı” açıklamasında bulundu. Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Bayrak, zanlının daha önce soruşturma geçirdiği bilgisini paylaştı. Bayrak “Verdi, dün sabah gazetecilerle sohbet toplantısında buluştu. Medyaya ‘Bugün bir FETÖ’cüyü aldık’ demişti” şeklinde konuştu. Katilin FETÖ ile bağı olup olmadığı araştırılıyor. Şehit Emniyet Müdürü’nün bir dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın koruma müdürlüğünü yaptığı belirlendi.

Şehit emniyet müdürü için bugün saat 09.00’da Valilik önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenazesi, uçakla Mersin’e gönderilerek burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

15 TEMMUZ KAHRAMANIYDI

Altuğ Verdi, 15 Temmuz gecesi İstanbul’daydı. O gece, Çengelköy’de darbecilere karşı kahramanca direndi. 28 Aralık 2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde Özel Harekât Şube Müdürü olarak vazife yaptı. 19 Ağustos 2017’de Rize Emniyet Müdürü olarak atandı.

Evli ve bir kız babasıydı. İyi derecede İngilizce biliyordu. ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.

SOYLU’NUN GÖZYAŞLARI

Acı haberin ardından Rize’ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Gözyaşlarına hakim olamayan Soylu, “İyi yetişmiş, devletimizin iyi yöneticilerinden birisi olan ve aynı zamanda görev yaptığı her yerde kendisini sevdiren bir kardeşimizden bahsediyoruz. Hakikaten memlekete bundan sonra faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik. Saldırgan ilk ifadesini verdi ama bunun üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bundan sonrası başsavcılığımızın meselesidir” dedi.