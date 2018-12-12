Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından yedincisi düzenlenen zirvede Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak flaş açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satırbaşları:

1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısı 2002'de 9'ken bugün 32 oldu. Ülke sayısı ise 8'den 38'e ulaştı. Bu dönüşümdeki politikalarımızın yanı sıra girişimcilerimizin çabalarının çok büyük önemi var.

YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI

2018 gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından zor bir yıl oldu. Bir önceki döneme göre baskı artırıldı. Ticaret savaşları Emtia fiyatlarındaki oynaklığa sebep oldu. Tüm bu dalgalanmaların ekonomimize olan etkisini sınırlandırmak için gereken tüm tedbirleri güçlü bir koordinasyonla almaktan çekinmedik. Kararlılıkla attığımız bu adımlarla piyasalardaki dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustostan bugüne TL dolar karşısında yüzde 20 değer kazandı, diğer para birimlerine kıyasla en çok değer kazanan para birimi oldu.

5 yıllık devlet tahvili faizi 500 puan, 10 yıllıkta 1310 puan azaldı. En iyi pozitif ayrışan ülke olduk. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı için tüm firmalarımızdan yoğun destek aldık. Kasım enflasyonunda beklentilerimiz doğrultusunda katkı sağladığını ve olumlu gelişmeleri gördük. TÜFE 1,44, ÜFE 2,53 oranında kasımda düşüş kaydetti.

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