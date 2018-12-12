Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamadan satırbaşları şöyle...

"Bora füzemiz test atışında noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurmuş; ÇAFRAD, çok amaçlı faz dizinli yeni nesil radarımız başarı ile yönlendirme yaparak hava hedefinin isabetle etkisiz hale getirilmesini sağlamış; Hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme faliyetlerimizde yeni motorumuz başarı ile test edilmiştir"

"Yeni nesil ATAK projemize, MMU ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık talepleri var"

"Gelecek hafta Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz"

"Hisar'ın yeni testleri başarıyla gerçekleştirildi, Bora füzemiz noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurdu."

DETAYLAR BİRAZDAN...