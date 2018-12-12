Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında, deniz trafiğine açılacağı için yaya ve araç trafiğine kapatılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, köprülerin deniz trafiğine açılacağı 02.30-03.30 saatleri arasında, yaya ve sürücüler, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.