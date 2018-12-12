İstanbul'da Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında, deniz trafiğine açılacağı için yaya ve araç trafiğine kapatılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, köprülerin deniz trafiğine açılacağı 02.30-03.30 saatleri arasında, yaya ve sürücüler, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri deniz trafiğine açılıyor
12.12.2018 - 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak.
Etiketler : Atatürk,Galata ve Haliç Metro köprüleri,
593110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593110.aspx
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