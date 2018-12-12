Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı ilçesi mevkiinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Ankara-Eskişehir karayolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor Ankara-Eskişehir karayolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor