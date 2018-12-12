Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı ilçesi mevkiinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Ankara-Eskişehir karayolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara-Eskişehir karayolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor
12.12.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Eskişehir karayolunda akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı ilçesi mevkiinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler : kar,kar yağışı,haberler,
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