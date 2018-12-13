Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kritik uyarıda bulundu.



BU AKŞAM VE YARIN, KAR YAĞIŞI VE DON BEKLENİYOR

Bugün ve yarın için kar yağışı ve don beklendiğini duyuran Meteoroloji, Ankaralıları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları husunda uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesibde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamal gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."