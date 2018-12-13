Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu sabah 06.30 civarında, erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 3’ü makinist olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır.

HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK

Milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hedeflerimize ulaşma konusunda önemli mesafe katettik. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam karamsarlık pompalayanlar, bugün adeta dillerini yutmuş durumda.

Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin sözlerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ülkemizle hedefleri arasına girmesine izin vermeyeceğiz.

400 EYLEMDEN 340 TANESİNİ TAMAMLADIK

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen, ilk 100 Günlük İcraat Programında yüzde 97 gibi gerçekleşme performansına ulaştık. İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.

Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır. Yılda 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacak.

Milet bahçelerimizin 5 tanesini hizmete soktuk. 28 adet millet bahçemizin inşaat ve proje çalışmalarını da bu süreçte tamamladık. 81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi ilçelerde de inşasına devam edeceğiz.

İcraat programımızdaki gerçekleşmeler için 37,4 milyar lira sarf ettik. İcraat programının planlanandan daha az bütçe ile yapılması uygulamaya koyduğumuz tasarruf politikasından.

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz.

-Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.

-Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.

-İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

-Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

-Adalet Bakanlığı, dava başlangıcında bitiş tarihinin bildirileceği hedef süre uygulamasını başarıyla tamamladı. 1 Ocak’tan itibaren yaygınlaştırarak pratiğe geçiyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

-Üniversiteli gençleri çalışma hayatına kazandırmak için projelerimizi hayata geçirdik. Sosyal hizmetler sayısını 316’ya çıkardık. 23 ilde gerçekleştirilen sosyal ekonomik destek hizmetini 8 ilde daha hizmete aldık.

-2 milyonu aşkın Bağ-Kur’lu sigortalımıza sosyal güvenlik primlerimizde ödeme kolaylığı getirdik. Engelli sağlık kurulu raporlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturan yönetmeliği hazırladık.

-Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden yararlanmasını öngören mevzuatın teknik çalışması tamamlandı.2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz

- 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuruyoruz.

-Sıfır Atık Projesi kapsamında 750 kamu kurumunda sistemi uygulamaya geçirdik. Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz.

- İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.

-FETÖ ve PKK/PYD’nin yurt dışı finansmanının kesilmesi için çalışmalara hız verdik. Önümüzdeki 100 günde FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin bekasına tehdit olan FETÖ ve PKK’nın dış kaynaklarının kesilmesine hız verdik.

İKİNCİ DENİZ SONDAJ GEMİMİZ YOLDA

-Enerji Bakanlığımız Şırnak ve Artvin ile 42 ilçe ve 4 organize sanayi bölgesini doğalgazın konforuyla tanıştırdı. Hakkari Doğalgaz Boru Hattı Projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin tümüne doğal gazı ulaştırmış oluyoruz.

-Önümüzdeki süreçte TürkAkım Doğalgaz Hattı Projesinin ülkemizdeki kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz.

-İkinci deniz sondaj gemimiz yolda ve kısa süre içinde Akdeniz’de sondaj çalışmalarına katılacak.

-Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.

BİR GENÇLİK RADYOSU KURUYORUZ

-598 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağladık. 76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Yurtları 2002 yılında 186 bin yatak kapasitesiyle aldık, 689 bine çıkardık. 2019’da tamamını karyolaya çevireceğiz.

-30 yeni gençlik merkezini daha hizmete alıp 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz.

-17 dakika projesini başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılarla gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.

-Vakıfbank Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu, aradım tebrik ettik. Spor eğitimini okul öncesinden başlatacağız.

TÜRKİYE KALKINMA FONUNU KURUYORUZ

-Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Türkiye Kalkınma Fonunu kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.

-Terör eylemleri ile kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerin geçişlerine engel olmak için yoğun çaba sarf ettik. Uyuşturucu ile mücadele için 31 ile daha ‘Narkotim’ kurduk. Ağrı ve Iğdır’ın İran sınırındaki güvenlik duvarının 40 kilometresine aydınlatma sistemi kurduk.

31 İLE DAHA ‘NARKOTİM’ KURDUK

-Terör eylemleri ile kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerin geçişlerine engel olmak için yoğun çaba sarf ettik. Uyuşturucu ile mücadele için 31 ile daha ‘Narkotim’ kurduk.

-Ağrı ve Iğdır’ın İran sınırındaki güvenlik duvarının 40 kilometresine aydınlatma sistemi kurduk.

-Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van’a destek olmak için Gaziantep’e de İHA Komutanlığı kurduk. Düzensiz göçün önlenmesi için 4 yeni gönderme merkezi kurduk.

RANDEVU SÜRESİNİ 60 GÜNDEN 10 GÜNE İNDİRİYORUZ

-Yeni kimlik ve ehliyet için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.

-7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde, 23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Kuleli Askeri Lisesinin müzeye dönüştürülmesi için gerekli rölove projelerini tamamladık.

AKM’NİN TEMELİ OCAK’TA ATILACAK

-İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

-Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz. Türkiye markasının yeniden oluşturulması için strateji çalışmaları yapıyoruz.

TAM GÜN EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ SAYISINI YÜZDE 71'E ÇIKARDIK

-12 bin dersliği tamamlayarak, okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e çıkardık. Temel eğitimden orta öğretime geçişte sade, anlaşılabilir bir sistem oluşturuyoruz.

-Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık.

-Milli Savunma Bakanlığımız 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Milli insansız uçak ANKA’nın 4 tanesini daha kahraman ordumuzun hizmetine sunduk.

-Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz

SAĞLIK MARKET UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİK

-Sağlık Bakanlığımız tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri güçlendirilerek anne ölüm oranların yüz binde 14’ün altına düşürülmesi sağlandı.

-Tıbbi sarf malzemelerin internet ortamında temin edilebilmesini sağlayacak Sağlık Market uygulamasını hayata geçirdik.

-Evde sağlık hizmeti, ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Evde sağlık hizmetinden yararlanan kişi sayısını 1 milyon 200 bine yükselttik.

-Sağlıkta bu ülke tarihinde görülmemiş bir mücadele verdik. Obezite ile mücadele için 30 merkez açıyoruz. 800 adet kara ambulansının alımını tamamlıyoruz.

20 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında girişimcilere 165 milyon liralık destek sağladık. İlk milli lazerin testlerini başarıyla tamamladık.

520 doktora öğrencisinin desteklenmesine karar verdik. Milli Uzay Projesiyle ilgili tarihi bir adım attık. Türkiye, Uzay Ajansı’nın kuruluşunu tamamladı. 20 yıllık hayal gerçek oldu

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ

-Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.

-Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz.

-Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

-Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Kırsal kalkınmaya yönelik çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık. 210 milyon lira hibe desteği verdik.

-Dış ticarette yerel paraların kullanılması için 12 ülkede girişimlerde bulunduk.

-Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz.

-İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz.

-Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 26 BİN 496 KİLOMETREYE ÇIKARDIK

-Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık, sözleşmesini imzaladık.

-Ülkemizde bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık. 329 kilometre bölünmüş yol daha tamamlanarak ülkemizin toplam bölünmüş yol sayısını 26 bin 496 kilometreye çıkardık.

-30 kilometre yeni karayolu tünelini hizmete açtık, dağları deldik. Yenilenmiş demiryollarının uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye çıkardık.

-Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

AKINCI İHA SÖZLEŞMESİNİ İMZALIYORUZ

-Önümüzdeki dönemde Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.

-Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz.

-Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.

-Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir.