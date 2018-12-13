Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurca'da dünden beri etkili olan gök gürültülü yağmurla birlikte, farklı 3 üs bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterlerle bölgeden alınıp, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.