Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargı Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anın ses kayıtlarında Veliaht Prens Selman'ın en yakınlarının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ASIL HEDEF MÜSLÜMANLARIN HAYAT DAMARLARINI KURUTMAK"

"Zulümle payidar olunmayacağının sayısız örneği var. Bugün dünyanın pek çok yerinde vicdanları kanatan zulümler yaşanıyor. İslam dünyasını DEAŞ, FETÖ, El Şebab gibi terör örgütleriyle cendereye almaya çalışanların asıl hedefi Müslümanların hayat damarlarını kurutmaktır."

KAŞIKÇI CİNAYETİ

"Kısa bir süre önce önemli bir basın dünyasından malum Cemal Kaşıkçı'nın İstanbulumuzda Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi olayı bir kenara atılacak konu değildir. Konu her yönüyle açıktır. Failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbulumuza gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok açık net. Olayın işlendiği yer de belli. Biz, bize gönderilen yetkililere şunu sorduk; Bu 15'in içinde fail var, biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap; Şu anda 18 kişiyi tutukladık, daha sonra 22'ye çıkardık. E şimdi failini ortaya çıkarın. Önce bu suçu buraya yıkmanın gayretine girdiler. İşlemleri yaptı ve çıktı dediler, yalan. Bu sıradan bir insan değil, kalemi olan bir insan. Oradan nişanlısını almadan gitmesi mümkün değil."

'PRENS'İN EN YAKINLARI SES KAYDINDA'

"Daha sonra ileri gittiler, 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık'. Peki kimdir yerli işbirlikçi, bunu söyleyin. Bunu söylemedikleri gibi 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediler. Biz ses kayıtlarından gelenlerin içinde şu andaki veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi."

'SUUDİ SAVCI, BİLGİ VERMEDİ'

"Her şey gün yüzüne çıkıyor. Başsavcısı geldi, görüştüler, ipe un serdiler. En ufak bir bilgiyi, belgeyi vermediler. İslam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların veya riyalin kurbanı olanlar bu olaylar karşısında hakkı ve adaleti söylemediler. Batı dünyası da aynı."

ŞÜPHELİLERİN YARGILANMASI

"Petrolün zengini durumunda olan bu ülke ne yazık ki hala kararını veremedi. Fakat hak yerini bulacak. Dün, ABD Senatosu'ndaki gelişmeleri duydunuz. Daha gelişerek devam edecek. Biz ABD'lilere bütün bilgileri verdik. İngilizlere verdik, Almanlara verdik, Suudi Arabistan'a verdik, Fransızlara verdik. Adalet mülkün esasıdır, adalet yerini bulsun diye verdik. uluslararası hukukta da suçun işlendiği yer burası olduğu için 'Verin biz yargılayalım' dedik. Zerre kadar adalet anlayışı olsa 'Ne demek buyrun siz yargılayın' derlerdi. Neden veremiyorlar; bu işin sıçrayacağı yer ortaya çıkıyor. Bizim temennimiz de bu işin gerçek manada ortaya çıkmasıdır."

FIRAT'IN DOĞUSUNA YAPILAN OPERASYONLAR

"Irak'ı ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede vebal altındadır. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal altında tutan terör örgütü ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü hıyaneti gerçekleştiriyor. Biz bu terör örgütleriyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında tüm İslam dünyasının bu örgütle mücadele etmesi gerekiyor. Bizim böyle bir terör örgütüne izin vermemiz düşünülemez. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek."

'TRUMP, GEREĞİNİ YAPMIYOR'

"Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 22 üssü var. 20 bin TIR silah geldi. Kime geldi, YPG/PYD'ye geliyor. Bunlar bizim elimize geçince kimler tarafından kime gönderildiğini görüyoruz. Hem insani istihbaratı, hem teknik istihbaratı kullanıyoruz; nerede, ne kadar araç geldi, ne getirdi öğreniyoruz. Bunları bizler ilgililere en üst noktada, Obama'ya da Trump'a da anlatmış insanım. Gereğini yapmıyorlar. Adalet olmayınca, o anda o gören gözler görmez oluyor. Stratejik ortağız, NATO'da beraberiz. Bizimle beraber bu adımları atmayanlar bu tür kuruluşlarla alakası olmayan ülkelere ne yapacaklarını düşünün."