Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeye yapılacak operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından başta Hatay ve Kilis'ten olmak üzere birçok birlik operasyonun yapılacağı Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya gönderildi.

Dün yola çıkan birliklerin bir kısmı, bugün öğle saatlerinde Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesine geldi.