TSK:"Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 8 terörist etkisiz hale getirildi
14.12.2018 - 16:03 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : TSK,
593439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593439.aspx
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