Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "