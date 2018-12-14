Edinilen bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye’den yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı. Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa’da bir PKK/PYD’li terörist yakalandı
14.12.2018 - 19:39 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK mensubu bir terörist yakalandı.
Etiketler : şanlıurfa,
593462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593462.aspx
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