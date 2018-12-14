Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye’den yurda gireceği yönünde istihbarat alan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Güvenlik güçleri, PYD/PKK mensubu teröristi, Boztepe Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı. Gözaltına alınan örgüt mensubu, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.