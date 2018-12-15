Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgeye göre, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek vermek için DBP Şanlıurfa il binasında açlık grevi yapan 40 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan DBP İl Eş Başkanı Bekir K., partinin eski milletvekili aday adaylarından Şükrü T., Eyyübiye İlçe eski Eş Başkanı Ali O., Hedle O. ve Selvi Ö. tutuklanırken yabancı uyruklu 1 kişi ise sınır dışı edildi. Geriye kalan 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.