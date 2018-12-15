Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - Sefa Bilgitekin

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette sorgulanırken, haberleşmede kullanılan telsizler incelemeye gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde kaza ile ilgili birbirlerini suçlaması dikkat çekti.

Kontrolör E.E.E., YHT ile çarpışan kılavuz treninin saat 06.10’da Eryaman’daki yerine geldiğini ilgililere ilettiğini söyledi.



TCDD’de görevli hareket kontrol memuru S.Y. ise ifadesinde “Kontrolörün araması üzerine ben de makasçıyı aradım. 6.30 treninin yola çıkmasından önce makası kaydırarak birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini sordum” dedi.



Makasçı O.Y.’nin ifadesinde ise YHT’nin makasını birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti. O.Y. şunları söyledi:

“Makası birinci hat olarak değiştirdiğimi bildirdim, ancak değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum. Esasen vermiş olduğum bilgiyi de net olarak hatırlamıyorum. Makası kaydırıp hattı birinci hat olarak değiştirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatası var. Zira trenin ikinci hatta girdiğini gördükleri anda treni durdurmaları ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu.”



“SİNYALİZASYON ŞART DEĞİL”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazaya sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının sebep olduğu iddialarına şu cevabı verdi: “Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil.”



ILICALI: AKLIM ALMIYOR

YHT’nin test aşamalarında bulunup beş yıllık danışmanlık yapan eski TBMM Ulaştırma Komisyonu üyesi Mustafa Ilıcalı da kazayı gazetemize şu sözlerle değerlendirdi:

Tren kazasında anormal bir durum yaşandı. Kazaya o hatta olmaması gereken bir kılavuz tren sebep oluyor. Aynı anda aynı hatta olmaları anormal bir durumu ortaya çıkarıyor. Ayrıca trenlerde ileri teknoloji kullanılıyor, haberleşme imkânı da bulunuyor. Bütün bunlar sonucunda o kaza nasıl yaşandı aklım almıyor. Makinistlerin birbirleriyle olan konuşmaları kazanın detaylarını ortaya çıkaracak. Yüksek Hızlı Tren’in kullandığı sistem, Türkiye’de güvenirlik açısından en ileri sistem.

Öğrencileri uğurladı

Tren kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Fen Fakültesinde merasim düzenlendi. Törene iştirak eden Albayrak’ın öğrencileri gözyaşlarına hâkim olamadı. Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazına ise; Bakan Cahit Turhan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Albayrak’ın kızları Hazal ve İzel, tören sırasında sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Albayrak’ın cenazesi, Kırıkkale’ye götürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerden Tahsin Ertaş (48) ile Ebru Erdem Ersan (38) İzmir’de, makinistlerden Adem Yaşar Çankırı, Hulûsi Böler Tokat’ta; Yusuf Yetim Şanlıurfa’da defnedildi.