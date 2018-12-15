Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Tapelerde Yavaş’ın iş adamını tehdit ettiği öne sürüldü. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi, Mansur Yavaş’ı, “sahte senedi icra takibine koymak” suçundan 329 bin 736 ve “kötü niyetten” 164 bin 868 TL cezaya çarptırmıştı. Bunun yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yavaş hakkında çeşitli suçlardan dolayı soruşturma yürütülüyor.



“BANA DA MANSUR DEMESİNLER”

Mansur Yavaş’ın iş adamına 13 Şubat 2015 ile 9 Kasım 2015’e kadar periyodik olarak mesaj attığı belirtildi. “Kodese hazırlık yap’ diyen Yavaş’ın 11 Eylül 2015’te attığı mesajda ise “Seni içeri attırıp sürüm sürüm süründürmezsem bana da Mansur demesinler” dediği görüldü.



O BİR SAHTEKÂR

İddialar TGRT Haber’de Cem Küçük ile Fuat Uğur’un sunduğu Medyakritik programında da gündeme geldi. Bunun üzerine Yavaş avukatı aracılığıyla kanala bir açıklama gönderdi. Açıklamada, Yavaş’ın davalı olduğu Necmettin K.’nın şantaj, dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik gibi birçok suçtan yargılandığı ifade edildi. Söz konusu kişinin kendisine ait olmayan önceden hazırlanmış senedi Mansur Yavaş’a verdiği ve resmî belgede sahtecilik suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.