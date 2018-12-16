Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, suç mağdurlarının kendilerine tanınan hak ve yardımlar hakkında bilgilendirilmesine, adalete erişimi güçlendirmeye yönelik olarak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kurulmasını onayladı. Müdürlükler öncelikle pilot olarak belirlenen İstanbul Anadolu, Adana, Eskişehir, İzmir, Malatya, Rize ve Samsun adliyelerinde kurulacak. Ocak 2019’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak bu müdürlükler daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılacak. Müdürlüklerde, suç mağdurlarına adli sürece ilişkin bilgilendirme yapılacak. Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görevlendirileceği müdürlüklerde, uzmanlar tarafından tüm adli süreci kapsayacak şekilde mağdurlara psikolojik destek de verilecek. Söz konusu 7 müdürlükte görev yapacak 100 personel eğitime alınacak.