Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit üsteğmen için Ataköy 5’inci Kısım Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene başta şehidin 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo, babası Abubekir Kalo, Annesi Gülay Kalo ve kardeşleri olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever ile çok sayıda asker ve yakını katıldı. Aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin yakınları tören öncesi tabutun başına gelerek, dua etti. Şehidin eşi Yasemin Kalo’nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri törenle kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.