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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
16.12.2018 - 12:31 | Son Güncelleme: 16.12.2018 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kişi intihara teşebbüs etti. Olay yerine kısa sürede gelen deniz polisi, şahsı yaralı olarak çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,intihara teşebbüs,
593696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593696.aspx
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