BAYKAR Makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Tipi 5 adet SİHA ÇanakkaleHavalimanı’nda konuşlandırıldı. SİHA’lar ilk uçuş için de bugün Çanakkale Havalimanı’ndan havalandı. Konuyla ilgili açıklamayı ise BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tweetter hesabından yaptı. Bayraktar Tweetter hesabından, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, “Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA’ları Çanakkale’de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!” yazdı.
Çanakkalede konuşlu SİHA'lar ilk uçuşu yaptı
17.12.2018 - 02:25 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Havalimanında konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili duyuruyu Tweetter hesabından yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : SİHA,bayraktar,çanakkale,
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