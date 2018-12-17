Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Deniz Kurtarma ekipleriyle iş birliği içinde kuru yük gemisinde solunum güçlüğü çeken kişinin tıbbi tahliyesini sağladı.

Sahil güvenlik ekipleri tıbbi tahliye faaliyetinin emniyetli bir şekilde yapılması için sağlık personelini de alarak bölgeye hareket etti.

Ekipler Ergün Şekerlisoy isimli aşçıyı güvenli bir şekilde gemiden alarak Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin deniz ambulansına tahliye etti.

Bodrum limanında bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Bodrum Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.