Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yerel seçimlerde görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ederek, Türkiye’nin ilk çevreci kampanyasını başlatan AK Parti’de hazırlıklar da bu yönde devam ediyor.

Başlatılan çevreci kampanya ile ilgili bilgi veren AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz “MHP destek verdi. Diğer partilerden de en kısa zaman destek geleceğine inanıyorum” dedi. Vatandaşlardan da olumlu tepkiler geldiğini belirten Demiröz şunları kaydetti:

Bu çok önceden yapılması gereken bir çalışmaydı. Eskiden şöyle bir mahalle baskısı vardı: Bir ilçede CHP’si, MHP’si HDP’si her yere bayrak asıp, siz asmadığınızda vatandaş ‘Alanda siz yoksunuz’ diyordu. İlçeler, beldeler ‘bayrak gelmedi’ diye bizi arıyordu. Şimdi de miting alanlarında, SKM’lerin önüne yine bayrak konulacak. Ancak aşırıya kaçmayacağız.

24 Haziran genel seçimi erken olunca bayrak stokunda sıkıntı yaşamıştık. Yerel seçimlerde çok fazla zaman var diye, biz de önceden siparişlerimizi vermeye başlamıştık. Ancak, Cumhurbaşkanımızın bizi ters köşe yapacağını da bilemedik. Cumhurbaşkanının o günkü konuşmasının ardından sipa-rişleri durdurduk.

Bizim harcadığımız bayrak uç uca bağlandığında Edirne’den Kars’a kadar gider. Seçimlerde 8-10 milyon nakliye ile birlikte giderlerimiz vardı. Bu parayı hem teşkilatımıza hem de vatandaşımıza daha farklı hizmetler olarak harcayacağız. MHP destek verdi. Çevreci kampanya ile yasaklama olmaz. Burada gönül işi olmalı. Diğer partilerden de en kısa zaman destek geleceğine inanıyorum. Bence bu bayrak işi biter. Bu iş sigara gibi... Bu alışkanlığın zamanla zarar olduğunu herkes bilecek. Bu konuda tepkiyi de en başta vatandaş verecek. ‘Bak AK Parti yapmıyor, daha az bayrak asıyor, siz neden yapıyorsunuz?’ diyecek. Vatandaş iki kere tepki gösterse ‘Biz de az bayrak asalım’ denecek. Sonuçta vatandaş o bangır bangır müzikleri dinleyince oy mu verecek? Diğer partiler de bize destek verirse sadece bayraktan tasarruf 40-50 milyon lirayı bulur. Buna mazotu, araçların giydirilmesi eklenince 60-70’i bulur. Cumhurbaşkanının eskiden gönderdiği mektuplar da son bulacak, Twitter’dan ulaşacak.