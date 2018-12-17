Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

‘Sağ kökenli’ olduğu için hali hazırda CHP tabanından beklenen desteği görmediği belirtilen Yavaş’ın, İYİ Parti destekçilerinin de antipatisini kazanmayı başardığı belirtiliyor. CHP’de parti içinde de tartışmalara neden olduğu bilinen Mansur Yavaş’ın başkent için aday gösterilemeyeceği ve Yavaş yerine Kuşoğlu’nun Ankara için aday gösterileceği öne sürülüyor. Kuşoğlu’nun ismi daha önce ‘CHP’den istifa etsin İYİ Parti’den aday gösterilsin’ formülünde gündeme gelmişti.Öte yandan yapılan son araştırma sonuçlarına göre Mansur Yavaş’ın CHP’lilere “itici” geldiği yönünde. Katıldığı bir televizyon programında Yavaş’a yönelik değerlendirmelerde bulunan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu “Mansur Yavaş’ın CHP tabanında bir iticiliği var” dedi. HDP tabanı açısından da Yavaş’ın itici bulunduğunu söyledi.