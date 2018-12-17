Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre 1961-2017 yılları arasındaki 56 yıllık uzun yıllar ortalamasında ortalama sıcaklığın 5,1 derece olduğu Gümüşhane'de 2018 yılı kasım ayında bu rakam 6,1 dereceye yükseldi.



Uzun yıllar ortalamasına göre kasım ayında metrekareye 41,9 kilogram yağışın düştüğü Gümüşhane'de bu rakam 2018 yılının Kasım ayında ise 0,98 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Ortalama en yüksek sıcaklığın uzun yıllarda 10,5 derece olduğu Gümüşhane'de 2018 yılı kasım ayında bu değer 11,3 derece olarak ölçülürken, ortalama en düşük sıcaklık ise 0,7 iken 2018 kasım ayında 2,5 derece olarak gerçekleşti.



Aralık ayının ilk 15 günlük sürecinde de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yağışta yarı yarıya düşüş, hava sıcaklığında da yaklaşık 2 derecelik bir artışın olduğu öğrenildi.