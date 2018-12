Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu ile Sivas'ın ortak yaylalarından başlayıp Canik Dağları'nı derin bir vadi ile aştıktan sonra Karadeniz'e ulaşan Melet Irmağı'nın Mesudiye ilçesinde 3 farklı coğrafya oluşturduğu ortaya çıktı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortakent köyü sınırlarından doğan ve Mesudiye, Kabadüz, Ulubey ve Altınordu’dan geçerek Karadeniz'e ulaşan 160 km uzunluğu ile Ordu'nun en büyük ve en uzun akarsuyu olarak Orta ile Doğu Karadeniz’i birbirinden ayıran Melet Irmağı, bilim insanlarını şaşırttı. Melet Irmağı’nın Mesudiye’den geçen bölümünün 3 farklı bitki coğrafyasını birbirinden ayırdığı ortaya çıktı.





Aynı zamanda Mesudiyeli olan Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Ekşi, Mesudiye Geliştirme Vakfı (MEGEV) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından desteklenen bir proje çerçevesinde, Mesudiye ilçesinin biyolojik çeşitliliğinin araştırıldığını belirtti. Araştırma sonuçlarında çok ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Aziz Ekşi, araştırmalar sonunda Melet Irmağı'nın her iki yanının iki farklı bitki florasını barındırdığının ortaya çıktığını söyledi. Pof. Dr. Aziz Ekşi, "Melet Irmağı'nın batı tarafında Uludağ Göknar'ı, doğu yakasında ise Doğu Ladin ağaçları bulunuyor. Yani batı yakasında ladin bulunmuyor ama doğu yakasında da Göknar bulunmuyor. Her iki tarafın bitki florası farklı ve bir tarafta yetişen ağaç ve bitki diğer tarafta yetişmiyor. Birbirlerinin sınırını geçmiyorlar. Irmağın güneyinde ise step türünden bitki florası uzanıyor" dedi.



Prof. Ekşi, güneyden gelen İran-Turan flora bölgesi, kuzey ve doğu hattından sürüklenip gelen Avrupa-Sibirya flora bölgesi ile güneyden gelen Akdeniz flora bölgesinin tam kesiştiği noktada Mesudiye ilçesinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Böylece Mesudiye, üç farklı bir türünün tam kesiştiği noktada bulunuyor. Yani, bir tarafta sık Sibirya türü ormanlar bulunurken, bir tarafta Uludağ göknarları, diğer tarafta ise step iklimi bitki türleri bulunuyor. Mesudiye ilçesi en güzel endemik bitki örtülerinin buluştuğu noktada bulunuyor. Melet Irmağı ise her üç tarafta sınır oluyor. Burası adeta bir gümrük kapısı gibi. O sebeple Mesudiye ilçesinde bu ortamı bozmayacak şekilde ekolojik tarım yapılmalıdır" diye konuştu.