Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tren hareket memuru Sinan Y. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde kazada bir kusuru bulunmadığını söyledi. İfadede Sinan Y. kazada kendisinin kusurlu olmadığını iddia ederken sorumluluğun üst yönetimde olduğunu öne sürdü.



"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Sinan Y. ifadesinde meydana kazanın iletişim kopukluğundan kaynaklandığını iddia etti. Sinan Y. tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını iddia etti.

"BANA HERHANGİ BİLGİ VERİLMEDİ"

İletişimsizlik ve bilgi eksikliğinden kazaya yol açtığını yineleyen Sinan Y. devamla şunları söyledi: "Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı"

"KAZADAN ÜST YÖNETİM SORUMLU"

Sinan Y. ifadesinin sonunda şu ifadelere yer verdi: "Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum"