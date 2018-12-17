Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların da arasında yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

DAĞDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ: NEREDE KALMIŞTIK

Askeri araçların, güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği bölgede yer alan bir dağın yamacındaki "Nerede kalmıştık" yazısı dikkat çekti. Komandolar tarafından yazıldığı belirlenen yazıya ilişkin görseller, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırıyor.

OPERASYON HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Takviye araçların Fırat'ın doğusuna olası bir operasyon nedeniyle gönderilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir operasyonun sinyalini vermişti.