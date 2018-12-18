Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar 72 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı. Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde, Suriyelilerle ilgili eleştirilere cevap veren Soylu, Suriyelilerin vatandaşlığa alınmasıyla ilgili süreci anlattı. Vatandaşlık almak için başvuru yapan Suriyelilerle ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını ve bunun sonucunda netleştirildiğini aktaran Soylu “Biz çeteleyi yukarıdan aşağıya aldık” dedi. Bu kapsamda Soylu, 36 bin birey ve 36 bin çocuk olmak üzere toplamda 72 bin kişinin vatandaşlığa alındığını açıkladı. Soylu ‘Kabiliyetli Suriyeliler yurt dışına gidiyor’ iddialarını ise şu cevabı verdi:

“Öğretmen, mühendis, doktor, hâkim, avukat, üst düzey yönetici, mimar, akademisyen, esnaf, iş adamına vatandaşlık veriyoruz. ‘En kabiliyetlileri yurt dışına gidiyor, başka ülkelere gidiyorlar’ diye eleştirildi. Bunun üzerine biz bu çeteleyi yukarıdan aşağıya aldık ve çok ciddi bir çalışma yaptık.”

Geçtiğimiz 24 Haziran seçiminde 28 bin Suriyelinin oy kullandığını ifade eden Soylu “Bu seçimde reşitlerden hesap ederseniz en fazla 36 bin kişinin oy kullanma hakkı var, gizli kapaklı da bir iş yapılmıyor” ifadelerini kullandı.