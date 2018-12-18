Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Trump ile konuştuk, Fırat’ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar” dedi. Mevlana Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap eden Erdoğan, DEAŞ bahanesiyle Suriye’ye gelen güçlerin ortada böyle bir tehdit kalmamış olmasına rağmen hâlâ varlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgenin yegâne huzur kaynağı olan Türkiye’nin hedef gösterildiğini kaydeden Erdoğan “Biz sınırlarımız boyunca, kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum. Üç ayrı operasyonla bunu icra ettik. Diğer bölgelerde büyük ölçüde bu oyunu bozduk. Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçtiğimiz hafta Fırat’ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Sayın Trump ile de bunları görüştük. Kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Fırat’ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Mademki biz Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Bölgedeki son terörist etkisiz hâle gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Bu ülkedeki sorunların bütün tarafları tatmin edecek şekilde siyasi çözüm yolu açılana, yeni anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana kadar Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir.

Yıllarca Türkiye’yi Menbiç’te oyalayanların, Türkiye’ye Fırat’ın doğusuyla ilgili birtakım sözler verenlerin, bu sözlerini yerine getirmesini beklediklerini dile getiren Erdoğan “Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle Amerikan askerlerine zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz, hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Tüneller kazıyorlarmış, silah, mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok” ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA:

Milletle dalga geçilmez

“Eğer bir şey yapacaksan, bak 31 Mart’ta sandık var, çalış senin de olsun. Sandıkta alabiliyorsan al.”

Erdoğan, DEAŞ’tan PKK’ya kadar bütün terör örgütlerince başlatılan canlı bomba saldırıları ve silahlı eylemlerle büyükşehirlerin esir alınmaya çalışıldığını ancak milletin sillesini yiyenlerin dönüp gitmek zorunda kaldığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak mı istiyorsun, sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur. Eğer bir şey yapacaksın, bak 31 Mart’ta sandık var, çalış senin de olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor, ‘Bütün belediyeler CHP’li olacak.’ 31 Mart’ta göreceğiz ve 31 Mart’ta benim milletim, CHP’ye bugüne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek, ben buna inanıyorum.