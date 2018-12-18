Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde 5 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 28 köy ve 60 mezra olmak üzere 33 köy ve 73 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Hakkari'de 33 köy ile 73 mezra yolu ulaşıma kapandı
18.12.2018 - 09:16 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy ile 73 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Etiketler : hakkari,kar yağışı,
593995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593995.aspx
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