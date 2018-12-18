Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosu hakkında, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de bakanlık olarak girişimlere başladık" açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli'nin talimatının ardından şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınarak tedavisine başlanıldı.