Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosu hakkında, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de bakanlık olarak girişimlere başladık" açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli'nin talimatının ardından şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınarak tedavisine başlanıldı.
İşkence gören papağana bakanlık sahip çıktı
18.12.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, talimatının ardından işkence gören papağan tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : papağan,
593998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593998.aspx
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