Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef isimli yarışma programından diskalifiye edilen Murat Özdemir (45), bir papağana yaptığı akıl almaz işkenceyi sosyal medyada paylaşmasıyla Türkiye'nin gündemi oldu. Özdemir'in yayınladığı video, görenlerin kanını dondurdu. 58 saniyelik videoda Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp işkence etti. Papağanın nefessiz kalışı ve acı acı haykırması da görüntülere yansıdı. Özdemir'e sosyal medyada çığ gibi tepki yağarken, hayvanseverler de ayağa kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı da devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, papağana şiddet görüntülerine ilişkin, "İlgili şahıs hakkında bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" ifadelerine yer verdi.

PAPAĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrası papağan ise müşahede altına alındı. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Bölümünde ilk müdahalesi yapılan papağanın yarın ameliyat olacağı öğrenildi.



'DİZ ÇIKIĞI VAR'

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy ise papağanın bir işkenceye maruz kalmış olabileceğini ifade ederek, “Geçirdiği travmaya bağlı olarak ayağının ekleminde çıkık var. Yüzünde aldığı darbelere ilişkin kızarıklıklar var. Biraz korkmuş ve stres altında uyku pozisyonunda. Diz çıkığı nedeni ile yarın ameliyat yapacağız. O zamana kadar da beslenmesi antibiyotiği vesaire.. Bir de sessiz ortamda bırakıyoruz. Bu durum böyle. Kanadında problem yok ama ayağındaki sorun bayağı bir ciddi. Ameliyattan sonra iyi olacak ama biraz zaman gerekiyor. İşkenceye maruz kaldığı gözüküyor. Gözünün altında da kızarıklıklar var. O birazcık el ile sıkıştırmaya bağlı. Onun dışında genel durumu iyi. Ameliyatın içeriği ise diz ekleminin yerine getirilip özel bağlar ile tespit edeceğiz. Tekrar fonksiyonel olması için” dedi.



ŞIRINGA İLE BESLENDİ

Papağan, hekimler tarafından örtüye sarıldı ve beslendi. Keyfi yerinde görünen papağanın şırınga ile beslenmesi de görenlerin içini ısıttı.



MURAT ÖZDEMİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın ardından Beşiktaş İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler Özdemir’i Ortaköy’de bulunan evinde gece yarısı gözaltına aldı. Şüpheli Özdemir bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Ancak Özdemir, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Özdemir'in uyuşturucu, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise denetimli serbestlikle tahliye edildiği belirtildi.