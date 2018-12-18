Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.
Murat Özdemir serbest bırakıldı! Özdemir'in akıl hastanesine sevkine karar verildi
18.12.2018 - 15:52 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
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594041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594041.aspx
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