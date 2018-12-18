Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi’ne doğru yol alan gemiye Boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus askeri kargo gemisi Boğaz’dan geçti
18.12.2018 - 18:13 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Etiketler : Rus askeri kargo gemisi,
594056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594056.aspx
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