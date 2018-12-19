Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER - ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, önceki gece Meclis’teki bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin kendisine yönelik ithamlara sert sözlerle karşılık verdi. Bakan Akar’a CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından Hasdal cezaevindeki arkadaşlarını ziyaret etmediğine ve 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin eleştiriler yöneltildi. Akar, yapılan eleştirilere karşılık şunları söyledi:

ZİYARET ETMEYEN ALÇAKTIR

“Hasdal’daki arkadaşlarını ziyaret etmedi” diyenler, arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın, orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere geldim Hasdal’a? Hasdal’dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Adli müşavire rağmen, savcıya rağmen, hapishane müdürüne rağmen her türlü riski aldım.

KAFAMIZA TABANCAYI DAYADILAR

15 Temmuz’da saat 16.00’ya kadar, saat 20.30’a kadar darbe lafı yok, yemin ediyorum, yok böyle bir şey. Bilen bilmeyen konuşuyor, emeklisi, muvazzafı. Bunlar doğru değil. Ceridelerde, mahkeme dosyalarında var. 18.30’da verdiğim emir “Uçakları indirin, uçak kaldırmayın, tedbiren.” Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar “Başımıza geçeceksin” dediler ve ben bunu reddettim. Yatağa yattığınız zaman düşünün, içinizde kafanızda tabanca varken “hayır” diyebilecek kaç kişi var? Akıncı’ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker, tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde, önüme iki sayfa çıkardılar, ‘Bunu okuyun, imzalayın’ dediler, imzalamadım.

VEKİLLER, CHP'Lİ ÖZEL'İN İTHAMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak hain FETÖ bu kadar ağır hedef alır

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eleştirilerine verdiği cevaplar, o sırada Genel Kurul’da olan AK Partili vekiller tarafından takdirle karşılandı. Milletvekillerinin görüşleri şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türk ordusuna 49 yıl hizmet vermiş, 15 Temmuz gibi kritik bir süreçte önemli riskler üstlenmiş emekli bir komutanın şahsını hedef alırcasına yapılan ithamlar CHP’nin düştüğü seviyesizliği bir kere daha gözler önüne serdi. Unutmayınız ki, 15 Temmuzda kafasına silah dayandığına bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen hain FETÖ bu kadar ağır hedef alır. İçine düştüğü siyasi hırs ve şehvet CHP’yi maalesef Türkiye’nin partisi olmaktan tamamen çıkarmış.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel: Demokrasilerde muhalefetin söz hakkı vardır, ama şahsın haysiyetine yönelik ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Orada bakanlık eleştirilmedi, Genelkurmay Başkanlığı sürecinde yapılan işlemler eleştirilmedi. Tamamen süreç Sayın Hulûsi Akar’ın şahsını yıpratmaya yönelik bir konuşma şeklinde gerçekleşti. Bu muhalefet anlayışı ile de uygun değil. Ama bu bütün sözlere Sayın Hulûsi Akar gerekli cevabı verdi. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: Hulûsi Akar, bu vatanın, bu milletin, bu devletin insanı olduğunu, ülke insanı ile aynı kültürü, aynı inancı paylaştığını, Anadolu insanının içerisinden bir kişi olduğunu söyledi. Ülke insanının Hulûsi Akar’ı bağrına basmasının nedeni de o. Biz de milletvekili olarak konuşmasının çok doğru olduğunu, doğrulara parmak bastığını gördük. Yalan dolan, numara dubara bu adamların işi. Aynısını orda tekrar ederek, CHP, CHP’liğini bu sefer Grup Başkanvekili yoluyla dile getirdi.

TSK’dan 15 bin 154 personel ihraç edildi

Bakan Akar, yaptığı sunumunda, FETÖ ile mücadele kapsamında TSK’deki ihraçlara ilişkin bilgi verdi. Akar “15 Temmuz’dan itibaren, FETÖ nedeniyle, TSK’den bu güne kadar 150 general/amiral, 7 bin 595 subay, 5 bin 723 astsubay, bin 257 uzman erbaş, sözleşmeli er ve 429 devlet memuru, işçi olmak üzere toplam 15 bin 154 personel ihraç edilmiş, ihraç edilen 326 personel ise göreve iade edilmiştir. FETÖ bağlantılı son personel de temizleninceye kadar mücadelemiz sürecektir” dedi.