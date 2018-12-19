Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 49 eski emniyet mensubundan 37'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 49 eski emniyet personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si birinci sınıf olmak üzere 12'sinin emniyet müdürü, 16'sının komiser ve emniyet amiri, 21'inin ise polis memuru olduğu belirtildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledikleri operasyonlarda, zanlılardan 37'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün birinci sınıf emniyet müdürü olduğu, 4 birinci sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu firari 12 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bu arada zanlılardan 16'sının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.