Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinin olmadığını öne sürerek parkta yatan yaşlı adama, polis sahip çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

Merkez Eyyübiye ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle kirada oturduğu evden ayrılan Kazım Polat (55), iki çocuğuyla Siverek ilçesindeki evli kızının yanına geldi. İki erkek çocuğunu kızının yanında bırakan Polat, engelli damadı ve kızına yük olmamak için Bağlar Mahallesi'ndeki parkta uyamaya gitti. Durumu fark eden mahalle sakinleri, yemek verdikleri adamın durumunu polise bildirdi. Polis ekipleri, soğuk havada üşeyen Polat'ı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

MADDİ SIKINTILAR YAŞADIĞI İÇİN EVİNDEN AYRILMIŞ

Geceyi emniyette geçiren Polat'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin yardımda bulunacağı öğrenildi. Kazım Polat, parkta gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi sıkıntılar çektiğinden dolayı kirada oturduğu evinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

KIZINA YÜK OLMAK İSTEMEMİŞ

Çocuklarını evli kızının yanına bıraktığını belirten Polat, "Şanlıurfa merkezde kalıyordum, orada da yanına gidecek kimsem yok. Burada bir kızım var, ona da Allah yardım etsin, kocası sakat, onların da durumu iyi değil. Ancak kendilerini besleyebiliyor, beni de besleyemezler. Mecburen burada yatacağım, başka çarem yok." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sedat Fırat ise, parkta yatan vatandaşı görünce yanına gittiklerini ve yardımcı olunması amacıyla durumu polise bildirdiklerini belirtti.

İşte yürek dağlayan o görüntü;





