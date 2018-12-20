Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde milis/işbirlikçi olarak faaliyet gösterdiği, örgütün üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan M. Z. A. adlı esnaf sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de terör operasyonu
20.12.2018 - 10:39 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de PKK/KCK üyesi milis ve işbirlikçisi M.Z.A. tutuklandı.
Etiketler : balıkesir,terör,haberler,
594358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594358.aspx
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