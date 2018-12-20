Kamu bankalarının ardından Türkiye İş Bankası da anlaşmalı konut projelerinde konut kredisi faiz oranlarını 0,98'e indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunuyor. Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.
Türkiye İş Bankası'dan faiz adımı geldi
20.12.2018 - 13:14 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ardından Türkiye İş Bankası da, anlaşmalı projeler için yüzde 0,98'den başlayan faiz oranlarıyla konuk kredisi verme kararı aldı.
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594378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594378.aspx
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