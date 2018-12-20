Ankara Adliyesi'nde davası görülen iki grup arasında  çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet  bulunan iki ailenin "hakaret" ve "tehdit" suçundan Ankara 27. Asliye Ceza  Mahkemesinde yargılandığı davada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya polis ve güvenlik  görevlileri müdahale etti. Bıçak da kullanılan kavgada 8 kişi yaralandı. Adliyeye  çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati  tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere  adliye karakoluna götürüldü. 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaların öğleden sonra başka  bir salonda görüleceği kaydedildi.