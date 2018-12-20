Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK:"Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "