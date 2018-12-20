TSK:"Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi
20.12.2018 - 18:45 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dört bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,terörist,
594415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594415.aspx
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