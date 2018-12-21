Trafik cezalarına 2019 yılında zam yapılmayacağı ve trafik cezalarının yeni değerlendirme oranından muaf olacağı bildirildi. Bununla birlikte, köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak
21.12.2018 - 20:35 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trafik cezalarına 2019 yılında zam yapılmayacağı ve trafik cezalarının yeni değerlendirme oranından muaf olacağı bildirildi.
Etiketler : trafik cezası,zam,
594605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594605.aspx
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