Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB yolunda son günlerde somut adımlar atılırken, ilişkilerde 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin izleri hâlâ silinmedi. Hükûmet kaynakları, 15 Temmuz’un AB-Türkiye ilişkilerine çok zarar verdiğini ve bu süreçte AB kurumlarıyla yaşanan temassızlıktan dolayı ilişkilerin kopma noktasına geldiğini belirtiyor.15 Temmuz’dan sonra katılım müzakerelerindeki tıkanıklık yaşandığı belirten kaynaklar, FETÖ’cülerin hâlâ ilişkilere zarar verdiği görüşünde.

2016 yılına kadar Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvurusu olmazken şimdilerde bu rakamın çoğunluğu FETÖ iltisaklı olmak üzere PKK sempatizanları dâhil 17 bini aştığı ifade ediliyor. Hükümet kaynaklar “Irak ve Suriye vatandaşlarından sonra AB’ye iltica başvurusunda 5’inci sıraya çıkmışız. Avrupa ülkeleri bir göçmen bile almak istemezken, tabii bu ister istemez AB tarafında bir tedirginlik oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

İltica başvuru sayısındaki artışın Türkiye’nin AB ile yürüttüğü vize serbestisi sürecini de etkileme ihtimali bulunuyor. AB’nin daha önce gündeminde olmayan iltica başvurularının süreci olumsuz etkileyebileceği, mülteci almak istemeyen Macaristan, Slovakya gibi bazı AB üyelerinin vize serbestîsi sürecini sorgulama ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Vize serbestisi konusunda değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, 6 kriter kaldığı ve bu kriterlerin hemen yerine gerilse bile Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun onaylaması gerektiğini belirterek, “Tüm kriterlerin yerine getirilmesi ki Türkiye getirir, reformları 3 ayda yapabilir ama önümüzü net görmemiz lazım. Süreç en az 1,5 yıl sürebilir” dedi.