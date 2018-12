Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini sizlere emanet ediyorum. Hamdolsun son devletimizi, Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik.

Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hep haktan yana saf tuttuk. Milletimizin hakimi değil sadece ve sadece hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Bize gurur ve kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu ehli olarak görüyorum.

Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan herkes dini, dili mezhebi ne olursa olsun yüzünü Türkiye'ye çeviriyor.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı , İslam nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken, biz yaradılanı severiz yaradandan dolayı diyerek yola yürüyoruz. Muhabbetinizi en az hayalleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır.

Ülkemizde geleceğini başka mecralarda başka yerlerde arayan tek bir gençliğimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız.

GENÇLERE TAVSİYELER

Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere et ki zekan genişlesin. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela önceden yazılmış şeyleri oku. Ana dilini iyi yazmayı, iyi konuşmayı muhakkak öğren

Dostluğunu kötü günde göster ki sende kötü gün dostu olabilesin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Sen, İsrail'deki Yahudi değilsin.

Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır. Yılgınlık maskeli, bir tembelliktir.

'HER GÜN AYNI SAATTE ÇALIŞMAYA OTUR'

Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, sonra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. Her gün aynı saatte çalışmaya otur. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Sebat et. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal etme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğar.

Hocam bana öyle derdi; ‘Oğlum aynanın karşısına geç konuş, kekemelik bile ortadan gider’ derdi. Güzel bulduğun edebi parçaları ezberle. Kelime haznen gelişir, hafızan kuvvetlenir. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş halidir.