Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 6 teröristin bir mağarada kıstırıldığını açıklamıştı. Bakan Soylu’nun açıklamasıyla gündeme gelen ve 9 gün süren operasyonda yaklaşık 1 kilometrelik iki kollu mağarada bulunanların terör örgütü PKK ve MLKP’li teröristler olduğu ve sayılarının 20’yi geçtiği tespit edildi. 9 gün boyunca Jandarma Özel Harekat timleri, teröristleri sağ olarak ele geçirmek için her türlü yöntemi deneti. İki kez mağaraya ses sistemi kurularak, "Teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Bu arada çalışmasını sürdüren timler, özel olarak Ankara’dan getirilen yer altı görüntüleme tespit cihazı ile çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 9 ayrı nokta belirlendi. Teröristlerin teslim olmaması nedeniyle, timler tehlikeye atılmadan jetlerle bombalama kararı alındı.





6 Uçak Yerli Mühimmatla 9 Noktayı Vurdu

Kararın alınmasının ardından yer altı görüntüleme cihazı ile tespit edilen 9 ayrı noktanın koordinatları Malatya ve Eskişehir’de yerli delici özelliği bulunan mühimmatlarla hazır bekletilen uçakların bulunduğu üstlere bildirildi. Peş peşe havalanan 6 uçak, belirlenen 9 noktayı da yüzde yüz isabetle vurdu. Mağarada 20’nin üzerindeki terörist etkisiz hale getirildi.



BÖLGEDE HEM OPERASYON, HEM ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mağaranın bulunduğu bölge ise bugün 7 tim tarafından çembere alınarak geniş çaplı yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Mağaranın olduğu yere ise iş makineleri sevk edilerek, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerine ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Günlerce süren ve zor şartlar altında gerçekleştirilen operasyonla ilgili görüntülerde dikkat çekti.





TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ VALİLİK DUYURMUŞTU

Tunceli Valiliği tarafından resmi açıklama ile duyurulan operasyonla ilgili, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm ‘Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.





VALİ SONEL İLE GÜVENLİK KADEMESİ OPERASYONU SANİYE SANİYE TAKİP ETTİ

Öte yandan operasyonun ilk gününden itibaren Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile birlikte Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ise sık sık bölgeye giderek timlere moral verdi. Jetlerin bölgeyi vurmasından sonra da Vali Sonel, Tuğgeneral Çolak ile Emniyet Müdürü Ateş tekrar bugün bölgede giderek son durumu değerlendirdi.